SOUPER-BÉNÉFICE 2025 - 4e édition

5 Rue Riverside

Saint-Lambert, QC J4S 1B7, Canada

Co-Président d'honneur
3 750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Cette catégorie de partenariat vous offre 3 billets d'entrée.


Visibilité offerte:

  • Votre logo sur le bandeau de la signature du courriel des employés du CPSC;
  • Votre logo et lien de votre entreprise dans certains de nos documents;
  • Votre logo et le lien de votre entreprise sur nos réseaux sociaux;
  • Mention de votre commandite par l'animatrice;
  • Votre logo sur une affiche publicitaire lors de la soirée;
  • Votre logo sur le menu du repas;
  • Possibilité de prendre la parole en lors de la soirée;
  • Remerciements durant les allocutions de la soirée;
  • Logo de votre entreprise sur votre table;
  • Votre logo sur tous les écrans multimédias;
  • Présence avec le comité d'honneur, lors de la remise du chèque;
  • Places exclusives réservées à votre entreprise lors du souper;
  • Mention dans le courriel de remerciement post-événement;
  • Votre logo et lien de votre entreprise sur nos réseaux sociaux.
Bâtisseur
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Cette catégorie de partenariat vous offre 4 billets d'entrée.

Visibilité offerte :

  • Votre logo sur une affiche publicitaire lors de la soirée;
  • Mention de votre commandite sur une affiche publicitaire lors de la soirée;
  • Mention du commanditaire par l’animatrice;
  • Logo de votre entreprise sur tous les écrans multimédias;
  • Votre logo et lien de votre entreprise sur le site internet et les réseaux sociaux.
Bienfaiteur
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Cette catégorie de partenariat vous offre 2 billets d'entrée.

Visibilité offerte :

  • Mention de votre commandite sur une affiche publicitaire lors de la soirée;
  • Mention du commanditaire par l’animatrice;
  • Logo de votre entreprise sur tous les écrans multimédias;
  • Votre logo et lien de votre entreprise sur le site internet et les réseaux sociaux.
Protecteur
1 500 $

Cette catégorie de partenariat vous offre 1 billet d'entrée

Visibilité offerte :

  • Mention de votre commandite sur une affiche publicitaire lors de la soirée;
  • Mention du commanditaire par l’animatrice;
  • Logo de votre entreprise sur tous les écrans multimédias;
  • Mention de votre entreprise sur le site internet et les réseaux sociaux.
Supporteur
1 000 $

Cette catégorie de partenariats n'offre aucun billet d'entrée.

Visibilité offerte :

  • Mention de votre commandite sur une affiche publicitaire lors de la soirée;
  • Logo de votre entreprise sur tous les écrans multimédias;
  • Mention de votre entreprise sur le site internet et les réseaux sociaux.
Admission générale
275 $

Un billet d'entrée.

Table de 8 personnes
2 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Ce billet de groupe comprend 8 entrées.

Table de 10 personnes
2 750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

NON DISPONIBLE *Ce billet de groupe comprend 10 entrées.

*Les tables de 10 personnes sont limitées seulement 2 de disponible

