SOUPER-BÉNÉFICE 2025 - 4e édition

Cette catégorie de partenariat vous offre 3 billets d'entrée.



Visibilité offerte:

Votre logo sur le bandeau de la signature du courriel des employés du CPSC;

Votre logo et lien de votre entreprise dans certains de nos documents;

Votre logo et le lien de votre entreprise sur nos réseaux sociaux;

Mention de votre commandite par l'animatrice;

Votre logo sur une affiche publicitaire lors de la soirée;

Votre logo sur le menu du repas;

Possibilité de prendre la parole en lors de la soirée;

Remerciements durant les allocutions de la soirée;

Logo de votre entreprise sur votre table;

Votre logo sur tous les écrans multimédias;

Présence avec le comité d'honneur, lors de la remise du chèque;

Places exclusives réservées à votre entreprise lors du souper;

Mention dans le courriel de remerciement post-événement;