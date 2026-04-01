Souper-bénéfice 2026 - 17h

Organisé par
À propos de cet événement
Adultes - Adolescent(e)s de 12 à 17 ans qui ne sont pas élèves au Collège. Un reçu aux fins d’impôt d'un montant de 20$ sera émis.
Membres actuels du personnel du Collège - Ancien(ne)s élèves du Collège - Résident(e)s de la Résidence l'Amitié - Élèves du secondaire du Collège - Un reçu aux fins d’impôt d'un montant de 15$ sera émis.
Enfants de 3 à 11 ans incluant le maquillage et un ballon sculpté.
Tout-petits jusqu'à 2 ans inclusivement. Réservez leur place en prenant un billet pour eux.
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