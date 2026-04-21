SOUPER-BÉNÉFICE 2026 - 5e édition

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À propos de cet événement
Un billet d'entrée.
Ce billet de groupe comprend 8 entrées.
Ce billet de groupe comprend 10 entrées.
** Les tables de 10 personnes sont limitées seulement 2 de disponible **
Cette catégorie de partenariat vous offre 3 billets d'entrée.
Visibilité offerte:
Cette catégorie de partenariat vous offre 8 billets d'entrée.
Visibilité offerte:
Cette catégorie de partenariat vous offre 2 billets d'entrée.
Visibilité offerte :
Cette catégorie de partenariats n'offre aucun billet d'entrée.
Visibilité offerte :
En vous procurant cette commandite, chaque convive repartira avec un porte-clé souvenir incluant leur photo et votre logo.
Visibilité offerte:
En vous procurant cette commandite, chaque convive pourra, tout au long de l’événement, se servir à volonté au bar à bonbons.
Visibilité offerte:
Visibilité offerte:
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