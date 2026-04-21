Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil

Organisé par

Centre de pédiatrie sociale en communauté de Longueuil

À propos de cet événement

SOUPER-BÉNÉFICE 2026 - 5e édition

5 Rue Riverside

Saint-Lambert, QC J4S 1B7, Canada

Admission générale
300 $

Un billet d'entrée.

Table de 8 personnes
2 400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Ce billet de groupe comprend 8 entrées.

Table de 10 personnes - 4 disponible
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Ce billet de groupe comprend 10 entrées.

** Les tables de 10 personnes sont limitées seulement 2 de disponible **

Co-Président d'honneur - 2 disponible
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

Cette catégorie de partenariat vous offre 3 billets d'entrée.


Visibilité offerte:

  • Votre nom, votre photo ainsi que votre logo figureront sur l’affiche publicitaire (24 po x 36 po), accompagnés de la mention « Patron d’honneur »
  • Possibilité de prendre la parole lors de la soirée
  • Intégration de votre logo au bandeau de signature courriel des employées du CPSC, à la suite de la confirmation de votre engagement
  • Votre logo dans certains de nos documents relatifs au souper-bénéfice
  • Remerciements officiels et mise en valeur de votre logo ainsi que de votre site Web sur nos réseaux sociaux à la suite de l’événement
  • Présence avec le comité d’honneur lors de la remise du chèque
  • Votre logo sur tous les écrans multimédias
  • Mention de votre commandite ainsi que remerciements officiels au micro par l’animatrice et la directrice générale
  • Logo de votre entreprise sur une affiche publicitaire à votre table
  • Votre logo sur une affiche promotionnelle (24 po x 36 po) lors de la soirée (affiche partagée avec d'autres partenaires)
Présentateur - 1 disponible
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Cette catégorie de partenariat vous offre 8 billets d'entrée.


Visibilité offerte:

  • Votre nom, votre photo ainsi que votre logo figureront sur l’affiche publicitaire (24 po x 36 po), accompagnés de la mention « Patron d’honneur »
  • Possibilité de prendre la parole lors de la soirée
  • Intégration de votre logo au bandeau de signature courriel des employées du CPSC, à la suite de la confirmation de votre engagement
  • Votre logo dans certains de nos documents relatifs au souper-bénéfice
  • Remerciements officiels et mise en valeur de votre logo ainsi que de votre site Web sur nos réseaux sociaux à la suite de l’événement
  • Présence avec le comité d’honneur lors de la remise du chèque
  • Votre logo sur tous les écrans multimédias
  • Mention de votre commandite ainsi que remerciements officiels au micro par l’animatrice et la directrice générale
  • Logo de votre entreprise sur une affiche publicitaire à votre table
  • Votre logo sur une affiche promotionnelle (24 po x 36 po) lors de la soirée (affiche partagée avec d'autres partenaires)
Bienfaiteur - 5 disponibles
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Cette catégorie de partenariat vous offre 2 billets d'entrée.

Visibilité offerte :

  • Votre logo sur tous les écrans multimédias
  • Présence avec le comité d’honneur lors de la remise du chèque
  • Mention de votre commandite ainsi que remerciements officiels au micro par l’animatrice et la directrice générale
  • Logo de votre entreprise sur une affiche publicitaire à votre table
  • Votre logo sur une affiche promotionnelle (24 po x 36 po) lors de la soirée (affiche partagée avec d'autres partenaires)
  • Remerciements et diffusion de votre logo sur nos réseaux sociaux à la suite de l’événement
Supporteur - 10 disponibles
1 000 $

Cette catégorie de partenariats n'offre aucun billet d'entrée.

Visibilité offerte :

  • Votre logo sur tous les écrans multimédias
  • Votre logo sur une affiche promotionnelle (24 po x 36 po) lors de la soirée (affiche partagée avec d'autres partenaires)
  • Remerciements et diffusion de votre logo sur nos réseaux sociaux à la suite de l’événement
Photobooth et porte-clé souvenir - 1 disponible
3 000 $

En vous procurant cette commandite, chaque convive repartira avec un porte-clé souvenir incluant leur photo et votre logo.


Visibilité offerte:

  • Votre logo figurera au verso des porte-clés
  • Affiche au photobooth mentionnant le commanditaire
  • Remerciements et diffusion de votre logo sur nos réseaux sociaux à la suite de l’événement
Bar à bonbons - 1 disponible
1 000 $

En vous procurant cette commandite, chaque convive pourra, tout au long de l’événement, se servir à volonté au bar à bonbons.


Visibilité offerte:

  • Votre logo figurera sur les sacs à bonbons
  • Affiche au bar à bonbons mentionnant le commanditaire
  • Remerciements et diffusion de votre logo sur nos réseaux sociaux à la suite de l’événement
Centres de table - 1 disponible
1 000 $

Visibilité offerte:

  • Votre logo figurera sur tous les centres de table;
  • Affiche mentionnant le commanditaire;
  • Remerciements et diffusion de votre logo sur nos réseaux sociaux à la suite de l’événement.
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