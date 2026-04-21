SOUPER-BÉNÉFICE 2026 - 5e édition

Cette catégorie de partenariat vous offre 3 billets d'entrée.



Visibilité offerte:

Votre nom, votre photo ainsi que votre logo figureront sur l’affiche publicitaire (24 po x 36 po), accompagnés de la mention « Patron d’honneur »

Possibilité de prendre la parole lors de la soirée

Intégration de votre logo au bandeau de signature courriel des employées du CPSC, à la suite de la confirmation de votre engagement

Votre logo dans certains de nos documents relatifs au souper-bénéfice

Remerciements officiels et mise en valeur de votre logo ainsi que de votre site Web sur nos réseaux sociaux à la suite de l’événement

Présence avec le comité d’honneur lors de la remise du chèque

Votre logo sur tous les écrans multimédias

Mention de votre commandite ainsi que remerciements officiels au micro par l’animatrice et la directrice générale

Logo de votre entreprise sur une affiche publicitaire à votre table