La Montagne en Feu (OBNL enregistré)

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À propos de cet événement

Ventes fermées

Souper bénéfice annuel

67 Rue Dallaire

L'Anse-Saint-Jean, QC G0V 1J0, Canada

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Admission Adulte
75 $

Terrine de pomme de terre, betterave fumé laquée au sirop d’érable , yogourt au céleri sauvage


Cuisse de canard confit , risotto au maïs et parmesan Saint Laurent , jus corsé au poivre, carotte à la fleur d’ail.

Brownie au chocolat blanc , caramel , compote fruit nordique


1 coupe de vin par personne (blanc et rouge sur chaque table de 8 personnes).

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