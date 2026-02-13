Souper bénéfice annuel

Terrine de pomme de terre, betterave fumé laquée au sirop d’érable , yogourt au céleri sauvage



Cuisse de canard confit , risotto au maïs et parmesan Saint Laurent , jus corsé au poivre, carotte à la fleur d’ail.



Brownie au chocolat blanc , caramel , compote fruit nordique





1 coupe de vin par personne (blanc et rouge sur chaque table de 8 personnes).