Souper bénéfice annuel

Organisé par
À propos de cet événement
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Terrine de pomme de terre, betterave fumé laquée au sirop d’érable , yogourt au céleri sauvage
Cuisse de canard confit , risotto au maïs et parmesan Saint Laurent , jus corsé au poivre, carotte à la fleur d’ail.
Brownie au chocolat blanc , caramel , compote fruit nordique
1 coupe de vin par personne (blanc et rouge sur chaque table de 8 personnes).
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