Souper bénéfice au Siboire - École Sacré-Cœur au Camp Trois-Saumons

Dégustez un bon plat de chili (végétarien ou à la viande) réconfortant servi avec croustilles de maïs et un verre de 10 oz de bière de la microbrasserie Siboire.





*** Les plages horaires inscrites sur le billet servent uniquement à répartir les arrivées. Une fois sur place, vous pouvez rester et manger à votre rythme.





Pourboire non inclus dans le prix de ce billet, merci de le prévoir !

Grâce à la générosité de notre partenaire le restaurant le Siboire, 10,50$ sera remis à notre campagne de financement pour l'achat de ce billet.