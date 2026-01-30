Souper bénéfice au Siboire - École Sacré-Cœur au Camp Trois-Saumons

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À propos de cet événement
Dégustez un bon plat de chili (végétarien ou à la viande) réconfortant servi avec croustilles de maïs et un verre de 10 oz de bière de la microbrasserie Siboire.
*** Les plages horaires inscrites sur le billet servent uniquement à répartir les arrivées. Une fois sur place, vous pouvez rester et manger à votre rythme.
Pourboire non inclus dans le prix de ce billet, merci de le prévoir !
Grâce à la générosité de notre partenaire le restaurant le Siboire, 10,50$ sera remis à notre campagne de financement pour l'achat de ce billet.
Faites déguster à votre enfant un bon plat de chili (végétarien ou à la viande) maison servi avec croustilles de maïs et un verre de jus ou de liqueur.
*** Les plages horaires inscrites sur le billet servent uniquement à répartir les arrivées. Une fois sur place, vous pouvez rester et manger à votre rythme.
Pourboire non inclus dans le prix de ce billet, merci de le prévoir !
Grâce à la générosité de notre partenaire le restaurant le Siboire, 6,25$ sera remis à notre campagne de financement pour l'achat de ce billet.
Dégustez un bon plat de chili (végétarien ou à la viande) réconfortant servi avec croustilles de maïs et un verre de 10 oz de bière de la microbrasserie Siboire.
*** Les plages horaires inscrites sur le billet servent uniquement à répartir les arrivées. Une fois sur place, vous pouvez rester et manger à votre rythme.
Pourboire non inclus dans le prix de ce billet, merci de le prévoir !
Grâce à la générosité de notre partenaire le restaurant le Siboire, 10,50$ sera remis à notre campagne de financement pour l'achat de ce billet.
Faites déguster à votre enfant un bon plat de chili (végétarien ou à la viande) maison servi avec croustilles de maïs et un verre de jus ou de liqueur.
*** Les plages horaires inscrites sur le billet servent uniquement à répartir les arrivées. Une fois sur place, vous pouvez rester et manger à votre rythme.
Pourboire non inclus dans le prix de ce billet, merci de le prévoir !
Grâce à la générosité de notre partenaire le restaurant le Siboire, 6,25$ sera remis à notre campagne de financement pour l'achat de ce billet.
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