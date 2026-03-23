10e Groupe scout de Montcalm

Organisé par

10e Groupe scout de Montcalm

À propos de cet événement

Souper bénéfice chili des scouts de Montcalm 2026

140 Ch Ste-Foy

Québec, QC G1R 1T2, Canada

Petite portion végétarienne
10 $
Grosse portion végétarienne
20 $
Petite portion régulière
10 $
Grosse portion régulière
20 $
Tarif scout - petite portion végétarienne
5 $

Pour les membres louves-louveteaux, guides-éclaireurs ou pionnières-pionniers des scouts de Montcalm qui nous aident avec le service. UN SEUL ENFANT PAR BILLET ACHETÉ. Repas végétarien.

Tarif scout - petite portion régulière
5 $

Pour les membres louves-louveteaux, guides-éclaireurs ou pionnières-pionniers des scouts de Montcalm qui nous aident avec le service. UN SEUL ENFANT PAR BILLET ACHETÉ.

Repas avec viande.

Tarif scout - grosse portion végétarienne
5 $

Pour les membres louves-louveteaux, guides-éclaireurs ou pionnières-pionniers des scouts de Montcalm qui nous aident avec le service. UN SEUL ENFANT PAR BILLET ACHETÉ.

Repas végétarien.

Tarif scout - grosse portion régulière
5 $

Pour les membres louves-louveteaux, guides-éclaireurs ou pionnières-pionniers des scouts de Montcalm qui nous aident avec le service. UN SEUL ENFANT PAR BILLET ACHETÉ.

Repas avec viande.

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