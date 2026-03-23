Souper bénéfice chili des scouts de Montcalm 2026

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À propos de cet événement
Pour les membres louves-louveteaux, guides-éclaireurs ou pionnières-pionniers des scouts de Montcalm qui nous aident avec le service. UN SEUL ENFANT PAR BILLET ACHETÉ. Repas végétarien.
Pour les membres louves-louveteaux, guides-éclaireurs ou pionnières-pionniers des scouts de Montcalm qui nous aident avec le service. UN SEUL ENFANT PAR BILLET ACHETÉ.
Repas avec viande.
Pour les membres louves-louveteaux, guides-éclaireurs ou pionnières-pionniers des scouts de Montcalm qui nous aident avec le service. UN SEUL ENFANT PAR BILLET ACHETÉ.
Repas végétarien.
Pour les membres louves-louveteaux, guides-éclaireurs ou pionnières-pionniers des scouts de Montcalm qui nous aident avec le service. UN SEUL ENFANT PAR BILLET ACHETÉ.
Repas avec viande.
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