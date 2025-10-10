Souper bénéfice - Corps de cadets Optimiste Laflèche

Organisé par
À propos de cet événement
Ce qui est inclus :
- Conférencier invité
- Salade césar
- Généreuse portion de spaghetti
- Pain et beurre
- Dessert décadent
Ce qui est ajouté à votre expérience :
- Service à la table prioritaire
- 1 entrée
- 1 breuvage
- Café
* Les cadets mangent gratuitement *
Prix par personne, merci de choisir le nombre d'assiettes que vous désirez avoir avec des boulettes à la viande
Service assuré par le commandant ou les officies pour une expérience personnalisée et distinguée
Accès privilégié par tapis rouge avec escorte cérémoniale par un cadet. Une entrée digne d'une grande occasion!
Ce qui est inclus pour la table :
- Service à la table prioritaire
- Emplacement privilégié face à la scène
- 2 entrées (Plateau de fromages et nachos)
- 2 breuvages et café
- Accompagnement VIP tapis rouge
