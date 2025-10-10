Corps de cadets 2710 Optimiste Laflèche

Corps de cadets 2710 Optimiste Laflèche

Souper bénéfice - Corps de cadets Optimiste Laflèche

3825 Rue Windsor

Saint-Hubert, QC J4T 2Z6, Canada

Billet adulte
25 $

Ce qui est inclus :

- Conférencier invité

- Salade césar

- Généreuse portion de spaghetti

- Pain et beurre

- Dessert décadent

Billet adulte - Expérience Rehaussée par adulte
50 $

Ce qui est ajouté à votre expérience :

- Service à la table prioritaire

- 1 entrée

- 1 breuvage

- Café

Billet étudiant 6 à 19 ans
15 $

* Les cadets mangent gratuitement *


Ce qui est inclus :

- Conférencier invité

- Salade césar

- Généreuse portion de spaghetti

- Pain et beurre

- Dessert décadent

Billet 2 à 5 ans
10 $

Ce qui est inclus :

- Conférencier invité

- Salade césar

- Généreuse portion de spaghetti

- Pain et beurre

- Dessert décadent

EXTRA - Boulettes à la viande
5 $

Prix par personne, merci de choisir le nombre d'assiettes que vous désirez avoir avec des boulettes à la viande

EXTRA - Service à la table prioritaire
20 $

Service assuré par le commandant ou les officies pour une expérience personnalisée et distinguée

EXTRA - Stationnement VIP
30 $

Accès privilégié par tapis rouge avec escorte cérémoniale par un cadet. Une entrée digne d'une grande occasion!

Table VIP pour 4 personnes
280 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Ce qui est inclus pour la table :

- Service à la table prioritaire

- Emplacement privilégié face à la scène

- 2 entrées (Plateau de fromages et nachos)

- 2 breuvages et café

- Accompagnement VIP tapis rouge

Ajouter un don pour Corps de cadets 2710 Optimiste Laflèche

$

