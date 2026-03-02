Souper-Bénéfice de l'OQPAC | 5e édition

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À propos de cet événement
Une table de 8 qui inclus de la visibilité pour votre entreprise le soir de l'événement. Nous vous contacterons pour conclure l'entente de partenariat.
Il est aussi possible de transformez votre table de 8 en table de 10. D'autres modes de paiements sont possibles.
Informez-vous au [email protected] ou au (418) 529-1425.
Une table de 8 qui inclus de la visibilité pour votre entreprise en amont et le soir de l'événement. Nous vous contacterons pour conclure l'entente de partenariat.
Il est aussi possible de transformez votre table de 8 en table de 10. D'autres modes de paiements sont possibles. Informez-vous au [email protected] ou au (418) 529-1425.
Pour une personne ou un groupe de moins de 8.
Une table de 8 personnes avec les invités de votre choix.
D'autres modes de paiements sont possibles. Informez-vous au [email protected] ou au (418) 529-1425.
Une table de 10 personnes avec les invités de votre choix.
D'autres modes de paiements sont possibles. Informez-vous au [email protected] ou au (418) 529-1425.
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