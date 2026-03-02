Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer (OQPAC)

Organisé par

Organisation québécoise des personnes atteintes du cancer (OQPAC)

À propos de cet événement

Souper-Bénéfice de l'OQPAC | 5e édition

3400 Ch Ste-Foy

Québec, QC G1X 1S6, Canada

Partenaire Argent
2 500 $

Une table de 8 qui inclus de la visibilité pour votre entreprise le soir de l'événement. Nous vous contacterons pour conclure l'entente de partenariat.


Il est aussi possible de transformez votre table de 8 en table de 10. D'autres modes de paiements sont possibles.
Informez-vous au [email protected] ou au (418) 529-1425.

Partenaire Or
5 000 $

Une table de 8 qui inclus de la visibilité pour votre entreprise en amont et le soir de l'événement. Nous vous contacterons pour conclure l'entente de partenariat.


Il est aussi possible de transformez votre table de 8 en table de 10. D'autres modes de paiements sont possibles. Informez-vous au [email protected] ou au (418) 529-1425.

Billet individuel
275 $

Pour une personne ou un groupe de moins de 8.

Table de 8
2 120 $

Une table de 8 personnes avec les invités de votre choix.


D'autres modes de paiements sont possibles. Informez-vous au [email protected] ou au (418) 529-1425.

Table de 10
2 650 $

Une table de 10 personnes avec les invités de votre choix.


D'autres modes de paiements sont possibles. Informez-vous au [email protected] ou au (418) 529-1425.

Je ne serai pas présent
275 $

Vous n'êtes pas disponible à cette date, mais vous désirez faire un don.


Pour faire un don du montant de votre choix, passez plutôt par notre plateforme de don : www.oqpac.com/don.

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