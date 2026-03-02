Souper-Bénéfice de l'OQPAC | 5e édition

Une table de 8 qui inclus de la visibilité pour votre entreprise le soir de l'événement. Nous vous contacterons pour conclure l'entente de partenariat.





Il est aussi possible de transformez votre table de 8 en table de 10. D'autres modes de paiements sont possibles.

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