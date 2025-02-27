Souper-bénéfice du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Ajouter un don pour Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean
$
Membre
100 $
Pour avoir accès au tarif membre, il faut être un donateur mensuel ou avoir fait un don d'au moins 20$ en 2025.
* Il est toujours le temps de devenir membre en allant faire un don de 20$ via l'onglet «Faire un don» du site Web (centresolidarite.ca).
Non-membre
125 $
Table corporative
1 000 $
C'est un billet groupe, il inclut 8 billets
L’achat d’une table par une organisation lui donne droit à une publication sur les médias sociaux avant l’événement pour souligner sa contribution et promouvoir ses services, en plus de l’identification de sa table, de remerciements pendant la soirée et d’une visibilité dans le rapport annuel.
