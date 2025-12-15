Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Organisé par

Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean

À propos de cet événement

Souper-bénéfice du Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean - 2026

250 Rang des Îles

Saint-Gédéon, QC G0W 2P0, Canada

Membre
100 $

Pour avoir accès au tarif membre, il faut être un donateur mensuel ou avoir fait un don d'au moins 20$ en 2025.

* Il est toujours le temps de devenir membre en allant faire un don de 20$ via l'onglet «Faire un don» du site Web (centresolidarite.ca).

Non-membre
125 $
Table corporative
1 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

L’achat d’une table par une organisation lui donne droit à une publication sur les médias sociaux avant l’événement pour souligner sa contribution et promouvoir ses services, en plus de l’identification de sa table, de remerciements pendant la soirée et d’une visibilité dans le rapport annuel.

Ajouter un don pour Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!