Souper bénéfice du terroir - 6 juin 2025

Votre participation inclut la visibilité suivante :
• Logo sur les écrans
• Logo sur une section de l’encan silencieux
• Mention de l’entreprise dans les lettres de remerciement
• Mention de votre entreprise dans les communiqués de presse
• Publication de votre logo sur notre page Facebook
• 4 billets (souper)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!