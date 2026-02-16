Souper-bénéfice - Festival des oiseaux de Rimouski 2026

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À propos de cet événement
Souper trois services, plat principal : Homard || Tarif solidaire : Un tarif pour celles et ceux qui souhaitent soutenir activement nos activités et nous aider à offrir un repas à prix réduit pour nos bénévoles.
Souper trois services, plat principal : Risotto || Tarif solidaire : Un tarif pour celles et ceux qui souhaitent soutenir activement nos activités et nous aider à offrir un repas à prix réduit pour nos bénévoles.
Souper trois services, plat principal : Homard || Tarif régulier
Souper trois services, plat principal : Risotto || Tarif régulier
Souper trois services, plat principal : Homard || Tarif réduit : Un tarif préférentiel pour rendre l'événement accessible à tous, sans justificatif requis.
Souper trois services, plat principal : Risotto || Tarif réduit : Un tarif préférentiel pour rendre l'événement accessible à tous, sans justificatif requis.
Assiette enfant (4-12 ans), plat principal : Demi-homard.
Assiette enfant (4-12 ans) végétarien, plat principal : Risotto.
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