Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

Organisé par

Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

À propos de cet événement

Souper-bénéfice - Festival des oiseaux de Rimouski 2026

Ctre communautaire Saint-Robert

358 Av. Sirois, Rimouski, QC G5L 4Y1, Canada

Tarif Solidaire - Souper homard
95 $

Souper trois services, plat principal : Homard || Tarif solidaire : Un tarif pour celles et ceux qui souhaitent soutenir activement nos activités et nous aider à offrir un repas à prix réduit pour nos bénévoles.

Tarif Solidaire - Souper végé
85 $

Souper trois services, plat principal : Risotto || Tarif solidaire : Un tarif pour celles et ceux qui souhaitent soutenir activement nos activités et nous aider à offrir un repas à prix réduit pour nos bénévoles.

Tarif Régulier - Souper homard
80 $

Souper trois services, plat principal : Homard || Tarif régulier

Tarif Régulier - Souper végé
70 $

Souper trois services, plat principal : Risotto || Tarif régulier

Tarif Réduit - Souper homard
65 $

Souper trois services, plat principal : Homard || Tarif réduit : Un tarif préférentiel pour rendre l'événement accessible à tous, sans justificatif requis.

Tarif Réduit - Souper végé
55 $

Souper trois services, plat principal : Risotto || Tarif réduit : Un tarif préférentiel pour rendre l'événement accessible à tous, sans justificatif requis.

Billet enfant - Souper homard
20 $

Assiette enfant (4-12 ans), plat principal : Demi-homard.

Billet enfant - Souper végé
15 $

Assiette enfant (4-12 ans) végétarien, plat principal : Risotto.

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