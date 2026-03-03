Souper-bénéfice Homard à volonté 2026 | Club Optimiste Douville

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À propos de cet événement
Inclut un souper gastronomique avec homard à volonté, un accompagnement d'une demi-bouteille de vin et une soirée dansante animée avec un DJ. Quantité limitée
Inclut 10 billets d'admission. Chaque admission inclut un souper gastronomique avec homard à volonté, un accompagnement d'une demi-bouteille de vin et une soirée dansante animée avec un DJ. Quantité limitée.
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