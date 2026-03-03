Club Optimiste Douville

Organisé par

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À propos de cet événement

Souper-bénéfice Homard à volonté 2026 | Club Optimiste Douville

1325 Rue Daniel - Johnson O

Saint-Hyacinthe, QC J2S 8S4, Canada

Billet individuel
150 $

Inclut un souper gastronomique avec homard à volonté, un accompagnement d'une demi-bouteille de vin et une soirée dansante animée avec un DJ. Quantité limitée

Table réservée (10 billets)
1 400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Inclut 10 billets d'admission. Chaque admission inclut un souper gastronomique avec homard à volonté, un accompagnement d'une demi-bouteille de vin et une soirée dansante animée avec un DJ. Quantité limitée.

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