Souper-bénéfice homards 2025

Lors du paiement, un montant est automatiquement ajouté pour soutenir la plateforme Zeffy. Ce montant ne nous est pas versé et vous pouvez le modifier ou le retirer si vous le souhaitez
Table VIP pour 8 personnes
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
*Un homard supplémentaire/personne
*Un homard supplémentaire/personne
Billet unitaire
215 $
Ajouter un don pour Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!