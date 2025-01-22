Souper-bénéfice homards 2025

1000 Rte de Lotbinière

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0H5, Canada

Table pour 8 personnes
1 600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Lors du paiement, un montant est automatiquement ajouté pour soutenir la plateforme Zeffy. Ce montant ne nous est pas versé et vous pouvez le modifier ou le retirer si vous le souhaitez
Table VIP pour 8 personnes
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Billet unitaire
215 $
