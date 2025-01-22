Souper-bénéfice homards 2025

*Un homard supplémentaire/personne Lors du paiement, un montant est automatiquement ajouté pour soutenir la plateforme Zeffy. Ce montant ne nous est pas versé et vous pouvez le modifier ou le retirer si vous le souhaitez

*Un homard supplémentaire/personne Lors du paiement, un montant est automatiquement ajouté pour soutenir la plateforme Zeffy. Ce montant ne nous est pas versé et vous pouvez le modifier ou le retirer si vous le souhaitez

Plus de détails...