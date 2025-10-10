Souper-bénéfice homards 2026

1000 Rte de Lotbinière

Vaudreuil-Dorion, QC J7V 0H5, Canada

Table pour 8 personnes
CA$1,600
Lors du paiement, un montant est automatiquement ajouté pour soutenir la plateforme Zeffy. Ce montant ne nous est pas versé et vous pouvez le modifier ou le retirer si vous le souhaitez

Table VIP pour 8 personnes
CA$2,000
*Un homard supplémentaire/personne

Billet unitaire
CA$215

