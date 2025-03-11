Autivie

GALA Autivie : lancement officiel

2232 Rue Lapierre

Montréal, QC H8N 2N1, Canada

👩🧑‍🦰Admission générale
125 $

Adultes et ados (13 ans et +) Admission générale, Cocktail-réseautage et repas gastronomique 3 services, verre de vin ou breuvage sans alcoo.

💁‍♀️💁‍♂️ Billet VIP
165 $

Accès au cocktail de réseautage, repas gastronomique 3 services, verre de vin ou breuvage sans alcool, places réservées près de la scène et liste des participants partenaires.

🤵‍♂️👩‍💼 Table corporative - 10 places
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Accès exclusif au cocktail de réseautage, table dédiée à votre entreprise, visibilité renforcée avec votre logo sur la table et l’écran, repas gastronomique 3 services.

👧👦 Admission générale Enfant (5 à 12 ans)
65 $

Enfant de 6 à 12 ans - Gratuit pour les bambins de 0 à 5 ans. Le menu pour enfant est sont languettes de poulet et frites
Cocktail avec bouchées et repas gastronomique 3 services, breuvage.

👶 Admission générale Bambins (0 à 5 ans)
Gratuit

Gratuit pour les bambins de 0 à 5 ans. Le menu pour enfant sont les languettes de poulet et frites
Veuillez amenez une poussette si votre enfant ne peux s'assoir seul sur une chaise. Et apporter un repas pour l'enfant s'il ne peut manger de nourriture solide.

