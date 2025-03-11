GALA Autivie : lancement officiel

Organisé par
À propos de cet événement
Adultes et ados (13 ans et +) Admission générale, Cocktail-réseautage et repas gastronomique 3 services, verre de vin ou breuvage sans alcoo.
Accès au cocktail de réseautage, repas gastronomique 3 services, verre de vin ou breuvage sans alcool, places réservées près de la scène et liste des participants partenaires.
Accès exclusif au cocktail de réseautage, table dédiée à votre entreprise, visibilité renforcée avec votre logo sur la table et l’écran, repas gastronomique 3 services.
Enfant de 6 à 12 ans - Gratuit pour les bambins de 0 à 5 ans. Le menu pour enfant est sont languettes de poulet et frites
Cocktail avec bouchées et repas gastronomique 3 services, breuvage.
Gratuit pour les bambins de 0 à 5 ans. Le menu pour enfant sont les languettes de poulet et frites
Veuillez amenez une poussette si votre enfant ne peux s'assoir seul sur une chaise. Et apporter un repas pour l'enfant s'il ne peut manger de nourriture solide.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!