Souper Bénéfice Parc Nature 2026 - SPÉCIAL 40 ANS!

Billets pour une table de 10 personnes, incluant plusieurs avantages :

Logo de votre entreprise sur la table;

Mention lors des remerciements de la soirée;

Mention dans la page de remerciement du journal (post-événement);

Bouteille de mousseux amener par la direction en personne;

Invitation hâtive à l’événement de l’année prochaine;