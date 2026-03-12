Souper Bénéfice Parc Nature 2026 - SPÉCIAL 40 ANS!

Table VIP! (10 personnes - taxes incluses)
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets
Billets pour une table de 10 personnes, incluant plusieurs avantages :
- Logo de votre entreprise sur la table;
- Mention lors des remerciements de la soirée;
- Mention dans la page de remerciement du journal (post-événement);
- Bouteille de mousseux amener par la direction en personne;
- Invitation hâtive à l’événement de l’année prochaine;
- Pige en avance pour l'ordre d'accès au buffet lors de l'événement.
Billets pour une table de 10 personnes, incluant plusieurs avantages :
- Logo de votre entreprise sur la table;
- Mention lors des remerciements de la soirée;
- Mention dans la page de remerciement du journal (post-événement);
- Bouteille de mousseux amener par la direction en personne;
- Invitation hâtive à l’événement de l’année prochaine;
- Pige en avance pour l'ordre d'accès au buffet lors de l'événement.