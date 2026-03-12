Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

Organisé par

Parc Nature de Pointe-aux-Outardes

À propos de cet événement

Souper Bénéfice Parc Nature 2026 - SPÉCIAL 40 ANS!

8 Av. Cabot

Baie-Comeau, QC G4Z 1L8, Canada

Billet individuel (taxes incluses)
225 $
Table (10 personnes - taxes incluses)
2 100 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Billets pour une table de 10 personnes. Profitez d'un rabais total de 150$ (taxes incluses).

Table VIP! (10 personnes - taxes incluses)
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Billets pour une table de 10 personnes, incluant plusieurs avantages :

  • Logo de votre entreprise sur la table;
  • Mention lors des remerciements de la soirée;
  • Mention dans la page de remerciement du journal (post-événement);
  • Bouteille de mousseux amener par la direction en personne;
  • Invitation hâtive à l’événement de l’année prochaine;
  • Pige en avance pour l'ordre d'accès au buffet lors de l'événement.
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