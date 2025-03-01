Souper bénéfice spaghetti Cadets de la Marine et Ligue Navale.

Menu :Spaghetti, sauce viande ou végé, salade, desserts.
Bar sur place,18 ans et plus seulement.
Musique de danse en soirée.
MERCI à nos partenaires:Chevaliers de Colomb 1132 ainsi que notre traiteur Mathieu Doré.
Prix de présence et autres.
