Ligue navale du Canada, succursale Sorel

Ligue navale du Canada, succursale Sorel

À propos de cet événement

Souper bénéfice spaghetti Cadets de la Marine et Ligue Navale.

175 Rue Charlotte

Sorel-Tracy, QC J3P 3N3, Canada

Admission générale
25 $
Menu :Spaghetti, sauce viande ou végé, salade, desserts. Bar sur place,18 ans et plus seulement. Musique de danse en soirée. MERCI à nos partenaires:Chevaliers de Colomb 1132 ainsi que notre traiteur Mathieu Doré. Prix de présence et autres.
