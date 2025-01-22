Souper cabane à sucre

Boîte repas comprenant: 🍁 Jambon a l’érable 🍁 Saucisses de porc 🍁 Patates cubes 🍁 Omelette aux herbes 🍁 Crêpes 🍁 Pouding chômeur
Format de la boîte pour un adulte et un enfant ou pour un adulte avec une bon appétit :)
Boite repas végétarienne
CA$15
Boîte repas comprenant: 🍁 boulettes végétariennes à l'érable 🍁 Patates cubes 🍁 Omelette aux herbes 🍁 Pommes de terre rissolées 🍁 Crêpes 🍁 Pouding chômeur.
Format de la boîte pour un adulte et un enfant ou pour un adulte avec une bon appétit :)
