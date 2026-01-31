Circuit Cavalier Région Acton

Circuit Cavalier Région Acton

Souper de début de saison 2026 du CCRA – Cabane à sucre 🍁

675 QC-137

Sainte-Cécile-de-Milton, QC J0E 2C0, Canada

🎟️ Souper + soirée dansante (13 ans et +)
40 $
Disponible jusqu'au 14 mars

Accès au souper complet de cabane à sucre à l’Érablière Martin ainsi qu’à la soirée dansante animée par Pierre-Luc Duguay.
Inclut : repas, ambiance festive et musique jusqu’à minuit.
Bar ($) disponible sur place.

🎟️ Soirée seulement
15 $
Disponible jusqu'au 14 mars

Accès à la soirée dansante à partir de 19h30, sans le souper.
Parfait pour ceux et celles qui souhaitent se joindre à la fête après le repas!
Bar ($) disponible sur place.

🎟️ Enfant (12 ans et moins)
20 $
Disponible jusqu'au 14 mars

Accès au souper de cabane à sucre et à la soirée pour les enfants de 12 ans et moins.
Repas inclus. Ambiance familiale et conviviale.

🎟️ Enfant (3 ans et moins)
Gratuit

Accès gratuit au souper de cabane à sucre et à la soirée pour les enfants de 3 ans et moins.
Repas inclus.

