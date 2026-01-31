Souper de début de saison 2026 du CCRA – Cabane à sucre 🍁

Organisé par
À propos de cet événement
Accès au souper complet de cabane à sucre à l’Érablière Martin ainsi qu’à la soirée dansante animée par Pierre-Luc Duguay.
Inclut : repas, ambiance festive et musique jusqu’à minuit.
Bar ($) disponible sur place.
Accès à la soirée dansante à partir de 19h30, sans le souper.
Parfait pour ceux et celles qui souhaitent se joindre à la fête après le repas!
Accès au souper de cabane à sucre et à la soirée pour les enfants de 12 ans et moins.
Repas inclus. Ambiance familiale et conviviale.
Accès gratuit au souper de cabane à sucre et à la soirée pour les enfants de 3 ans et moins.
Repas inclus.
