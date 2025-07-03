Centre d'aide aux personnes immigrantes et leurs familles (CAPIF)
Souper communautaire - Festi-cultures
700 Rue Notre Dame N
Sainte-Marie, QC G6E 2K9, Canada
menu adulte
CA$25
repas + 1 jus traditionnel offert ou 1 bouteille d'eau
repas + 1 jus traditionnel offert ou 1 bouteille d'eau
seeMoreDetailsMobile
add
menu enfant
CA$15
repas +1 jus traditionnel offert ou 1 bouteille d'eau
repas +1 jus traditionnel offert ou 1 bouteille d'eau
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout