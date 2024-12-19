Souper conférence Club St-James

Ce billet est réservé pour les étudiants en comptabilité qui cherchent activement un stage. Si un étudiant ne respecte pas ses conditions, le comité CPA se réserve le droit d'annuler le billet. Veuillez inscrire votre prénom et nom de famille, c'est celui-ci qui apparaîtra sur votre cocarde. Nous ne pourrons pas modifier les noms après l'achat. Malheureusement, il sera impossible de transférer un billet à une autre personne.