Comité étudiants CPA de HEC Montréal

Organisé par

Comité étudiants CPA de HEC Montréal

À propos de cet événement

Ventes fermées

Souper conférence Club St-James

1145 Av. Union

Montréal, QC H3B 3C2, Canada

Je n'ai pas encore de stage
45,99 $

Ce billet est réservé pour les étudiants en comptabilité qui cherchent activement un stage. Si un étudiant ne respecte pas ses conditions, le comité CPA se réserve le droit d'annuler le billet.

Veuillez inscrire votre prénom et nom de famille, c'est celui-ci qui apparaîtra sur votre cocarde. Nous ne pourrons pas modifier les noms après l'achat. Malheureusement, il sera impossible de transférer un billet à une autre personne.

J'ai déjà un stage
45,99 $

Ce billet est réservé pour les étudiants en comptabilité qui ont déjà un stage.

Veuillez inscrire votre prénom et nom de famille, c'est celui-ci qui apparaîtra sur votre cocarde. Nous ne pourrons pas modifier les noms après l'achat. Malheureusement, il sera impossible de transférer un billet à une autre personne.

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