Souper de crabes 2025

Les billets présentiels vous réservent une place au souper de crabes et vous permettent de savourer du crabe à volonté, pour une expérience gastronomique inoubliable.
Billets livraison
160 $
En achetant des billets avec livraison, une boîte vous sera envoyée, contenant trois mains de crabe, du riz, une salade César et du beurre à l'ail. Vous pourrez ainsi savourer ce délicieux repas dans le confort de votre domicile.
Ajouter un don pour Développement du langage et Dysphasie-Estrie
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!