Souper de Filles et ses alliés 2026

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À propos de cet événement
Réservez une table complète de 8 personnes et profitez d’un rabais exclusif de 20 % pour tout achat effectué avant le 6 avril 2026.
Cette formule est parfaite pour les entreprises, équipes ou groupes d’alliés qui veulent vivre une soirée conviviale, inspirante et solidaire ensemble.
Partagez un cocktail, un souper gastronomique, des conférences et des témoignages émouvants, tout en renforçant vos liens et en créant un impact collectif pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques.
✨ Quantité limitée – assurez votre table dès maintenant pour vivre l’expérience en groupe et faire une réelle différence !
• Cette option permet aux participants d’acheter individuellement leur place à une table corporative de 8 personnes.
• Toutes les 8 places doivent être achetées en ligne avant le 6 avril 2026 pour bénéficier du rabais exclusif et confirmer officiellement la table.
• Lors de la transaction, les informations suivantes doivent obligatoirement être complétées :
Offrez à votre équipe, vos partenaires ou votre groupe d’alliés une expérience unique, conviviale et profondément rassembleuse.
En réservant une table complète de 8 personnes, vous profitez de tout l’événement :
cocktail d’accueil, souper gastronomique, conférences inspirantes et témoignages émouvants, le tout dans un esprit de solidarité et d’impact concret pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques.
💡 Avantage prévente
Profitez d’un rabais exclusif de 20 % sur chaque place pour tout achat effectué avant le 6 avril 2026.
Cette formule est parfaite pour :
• renforcer les liens au sein de votre équipe ou groupe
• vivre une soirée inspirante et conviviale
• démontrer votre engagement concret envers une cause qui touche plus de 1 200 familles en Chaudière-Appalaches
✨ Quantité limitée – assurez votre table dès maintenant et faites une réelle différence !
Vivez une soirée inoubliable de solidarité, d’inspiration et de convivialité!
Votre billet comprend :
• Cocktail et réseautage convivial pour créer de nouvelles connexions
• Souper gastronomique quatre services
• Conférence inspirante et témoignage émouvant
• Moments de partage et surprises exclusives
💡 Tarif : 135 $ par personne
Chaque billet soutient directement les personnes vivant avec la sclérose en plaques et contribue à faire briller une communauté engagée et mobilisée.
✨ Le 6 mai 2026, rejoignez-nous au Juvénat Notre-Dame pour transformer chaque sourire et chaque geste en impact concret.
Offrez à votre équipe, vos partenaires ou vos clients une expérience exclusive, élégante et profondément rassembleuse.
En réservant une table complète pour 8 personnes, vous vivez l’événement dans toute son intensité :
cocktail d’accueil, souper gastronomique, conférences inspirantes et moments forts de solidarité.
💡 Avantage tarifaire
Au lieu de 135 $ par personne, profitez d’un tarif préférentiel à 112,50 $ par place.
Une façon concrète de joindre l’impact à l’expérience.
C’est l’occasion parfaite de :
• renforcer vos liens professionnels
• mobiliser votre équipe autour d’une cause porteuse de sens
• affirmer votre engagement social
✨ Faites rayonner votre organisation tout en soutenant une cause qui touche plus de 1 200 familles en Chaudière-Appalaches.
• Cette option permet aux participants d’acheter individuellement leur place à une table corporative.
• 100 % des 8 places doivent être achetées en ligne avant le 1er mai 2026 afin de confirmer officiellement la table.
• Lors de la transaction, les informations suivantes doivent obligatoirement être complétées :
Offrez à votre équipe ou vos partenaires une expérience exclusive et rassembleuse!
Réservez une table complète pour 8 personnes et profitez de l’événement dans son intégralité : cocktail, souper gastronomique, conférences inspirantes et moments de solidarité.
💡 Avantage tarifaire : au lieu de 135 $ par personne, chaque place revient à 112,50 $.
C’est l’occasion de vivre l’expérience en groupe, de renforcer vos liens professionnels et de montrer votre engagement concret envers les personnes vivant avec la sclérose en plaques.
✨ Faites rayonner votre entreprise tout en soutenant une cause qui touche plus de 1 200 familles en Chaudière-Appalaches.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!