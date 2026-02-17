Souper de Filles et ses alliés 2026

🎟️ Billet Impact collectif – Table de 8 – Prévente 20 %

Réservez une table complète de 8 personnes et profitez d’un rabais exclusif de 20 % pour tout achat effectué avant le 6 avril 2026.

Cette formule est parfaite pour les entreprises, équipes ou groupes d’alliés qui veulent vivre une soirée conviviale, inspirante et solidaire ensemble.

Partagez un cocktail, un souper gastronomique, des conférences et des témoignages émouvants, tout en renforçant vos liens et en créant un impact collectif pour les personnes vivant avec la sclérose en plaques.

✨ Quantité limitée – assurez votre table dès maintenant pour vivre l’expérience en groupe et faire une réelle différence !