Souper de Filles et ses alliés 2027

Billet individuel – Souper de Filles 2026

Vivez une soirée inoubliable de solidarité, d’inspiration et de convivialité!

Votre billet comprend :

• Cocktail et réseautage convivial pour créer de nouvelles connexions

• Souper gastronomique quatre services

• Conférence inspirante et témoignage émouvant

• Moments de partage et surprises exclusives

💡 Tarif : 135 $ par personne

Chaque billet soutient directement les personnes vivant avec la sclérose en plaques et contribue à faire briller une communauté engagée et mobilisée.

✨ Le 6 mai 2026, rejoignez-nous au Juvénat Notre-Dame pour transformer chaque sourire et chaque geste en impact concret.