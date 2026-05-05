Souper de Filles et ses alliés 2027

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À propos de cet événement
Vivez une soirée inoubliable de solidarité, d’inspiration et de convivialité!
Votre billet comprend :
• Cocktail et réseautage convivial pour créer de nouvelles connexions
• Souper gastronomique quatre services
• Conférence inspirante et témoignage émouvant
• Moments de partage et surprises exclusives
💡 Tarif : 135 $ par personne
Chaque billet soutient directement les personnes vivant avec la sclérose en plaques et contribue à faire briller une communauté engagée et mobilisée.
✨ Le 6 mai 2026, rejoignez-nous au Juvénat Notre-Dame pour transformer chaque sourire et chaque geste en impact concret.
Offrez à votre équipe ou vos partenaires une expérience exclusive et rassembleuse!
Réservez une table complète pour 8 personnes et profitez de l’événement dans son intégralité : cocktail, souper gastronomique, conférences inspirantes et moments de solidarité.
💡 Avantage tarifaire : au lieu de 135 $ par personne, chaque place revient à 112,50 $.
C’est l’occasion de vivre l’expérience en groupe, de renforcer vos liens professionnels et de montrer votre engagement concret envers les personnes vivant avec la sclérose en plaques.
✨ Faites rayonner votre entreprise tout en soutenant une cause qui touche plus de 1 200 familles en Chaudière-Appalaches.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!