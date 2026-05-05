SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

Organisé par

SOCIETE CANADIENNE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES SECTION CHAUDIERE-APPALACHES

À propos de cet événement

Souper de Filles et ses alliés 2027

30 Rue du Juvénat

Saint-Romuald, QC G6W 7X2, Canada

Billet individuel
135 $

Billet individuel – Souper de Filles 2026

Vivez une soirée inoubliable de solidarité, d’inspiration et de convivialité!

Votre billet comprend :
Cocktail et réseautage convivial pour créer de nouvelles connexions
Souper gastronomique quatre services
Conférence inspirante et témoignage émouvant
Moments de partage et surprises exclusives

💡 Tarif : 135 $ par personne
Chaque billet soutient directement les personnes vivant avec la sclérose en plaques et contribue à faire briller une communauté engagée et mobilisée.

✨ Le 6 mai 2026, rejoignez-nous au Juvénat Notre-Dame pour transformer chaque sourire et chaque geste en impact concret.

Table corporative (8 personnes)
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Table corporative – 8 personnes

Offrez à votre équipe ou vos partenaires une expérience exclusive et rassembleuse!

Réservez une table complète pour 8 personnes et profitez de l’événement dans son intégralité : cocktail, souper gastronomique, conférences inspirantes et moments de solidarité.

💡 Avantage tarifaire : au lieu de 135 $ par personne, chaque place revient à 112,50 $.
C’est l’occasion de vivre l’expérience en groupe, de renforcer vos liens professionnels et de montrer votre engagement concret envers les personnes vivant avec la sclérose en plaques.

✨ Faites rayonner votre entreprise tout en soutenant une cause qui touche plus de 1 200 familles en Chaudière-Appalaches.

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