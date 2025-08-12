Souper de la Ferme pour le 50ème

174 Rue Saint-Jean-Baptiste

L'Anse-Saint-Jean, QC G0V 1J0, Canada

Souper portion adulte (12 ans et +)
CA$30

Il n'y a pas de service aux tables. Chacun.e pourra récupérer son repas en se présentant au kiosque entre 17h30 et 19h30

QUANTITÉ LIMITÉ DE REPAS Bienvenue à tous et toutes pour la fête qui se déroulera entre 13h et 21h

** Pour les végétarien.nes, une autre option se propose à vous. (choisissez repas végé)

Souper portion enfant (12 ans et -)
CA$10

La portion enfant comprend uniquement les crudités, le potage et un dessert.

Souper végé portion adulte
CA$30

Même menu. Remplacement de la viande par une portion de végépâté préparé par le Café du Quai.

Quantité limité.

Il n'y a pas de service aux tables. Chacun.e pourra récupérer son repas en se présentant au kiosque entre 17h30 et 19h30

QUANTITÉ LIMITÉ DE REPAS Bienvenue à tous et toutes pour la fête qui se déroulera entre 13h et 21h

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing