Souper de la Ferme pour le 50ème

Il n'y a pas de service aux tables. Chacun.e pourra récupérer son repas en se présentant au kiosque entre 17h30 et 19h30
QUANTITÉ LIMITÉ DE REPAS Bienvenue à tous et toutes pour la fête qui se déroulera entre 13h et 21h
** Pour les végétarien.nes, une autre option se propose à vous. (choisissez repas végé)
La portion enfant comprend uniquement les crudités, le potage et un dessert.
Même menu. Remplacement de la viande par une portion de végépâté préparé par le Café du Quai.
Quantité limité.
