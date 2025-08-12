Souper de la Ferme pour le 50ème

Il n'y a pas de service aux tables. Chacun.e pourra récupérer son repas en se présentant au kiosque entre 17h30 et 19h30

QUANTITÉ LIMITÉ DE REPAS Bienvenue à tous et toutes pour la fête qui se déroulera entre 13h et 21h

** Pour les végétarien.nes, une autre option se propose à vous. (choisissez repas végé)