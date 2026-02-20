Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton

Organisé par

Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton

À propos de cet événement

Souper de l'eSPoir 2026

900 Rue Daniel - Johnson O

Saint-Hyacinthe, QC J2S 0K9, Canada

Souper de l'eSPoir
100 $

L'association Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton (SEPSHA) sollicite l'appui de la communauté dans le cadre de son souper bénéfice.


Avec ce billet est inclus :

Entrée :

Soupe du jour


 Choix de repas :

§  Blitz Burger avec frites ou salade Jardin

§  1/2 côtes levées avec frites et salade Jardin

§  Filet de poulet maison avec frites ou salade Jardin

§  Poké Saumon ou tofu

§  Salade de quinoa au poulet ou sans poulet

 

Dessert :

Douceur du chef

 

Une consommation incluse par personne :

Canettes disponibles par notre fournisseur.

Ce souper se veut la conclusion d'un mois de sensibilisation et d'activités promotionnelles organisées par la SEPSHA du 26 avril au 31 mai.

Les profits amassés au cours du mois de mai viendront en aide directement aux personnes atteintes de sclérose en plaques sur les territoires des MRC des Maskoutains et d'Acton.

En tout, plus de 300 personnes sont atteintes de cette maladie dégénérative du système nerveux central sur notre territoire, impactant la vie de plus de 1200 personnes.

Nous vous remercions du fond du cœur pour votre implication.

Admission VIP
150 $

L'association Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton (SEPSHA) sollicite l'appui de la communauté dans le cadre de son souper bénéfice.


Avec ce billet est inclus :


Entrée :

4 ailes de poulet ou soupe du jour

 

Repas

§  Macreuse avec frites et salade : Une cuisson disponible

§  Filet de saumon au four

§  Tartare saumon frites et salade

§  Tartare de bœuf frites et salade

§  Duo de tartare saumon et bœuf avec frites et salade

 

Dessert :

Douceur du chef

 

Une consommation incluse par personne :

Canettes disponibles par le fournisseur de la Cage.

 

Inclus :

½ bouteille de vin : Vin maison


Ce souper se veut la conclusion d'un mois de sensibilisation et d'activités promotionnelles organisées par la SEPSHA du 26 avril au 31 mai.

Les profits amassés au cours du mois de mai viendront en aide directement aux personnes atteintes de sclérose en plaques sur les territoires des MRC des Maskoutains et d'Acton.

En tout, plus de 300 personnes sont atteintes de cette maladie dégénérative du système nerveux central sur notre territoire, impactant la vie de plus de 1200 personnes.

Nous vous remercions du fond du cœur pour votre implication.

 

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