Souper de l'eSPoir 2026

L'association Sclérose en plaques St-Hyacinthe-Acton (SEPSHA) sollicite l'appui de la communauté dans le cadre de son souper bénéfice.





Avec ce billet est inclus :

Entrée :

Soupe du jour





Choix de repas :

§ Blitz Burger avec frites ou salade Jardin

§ 1/2 côtes levées avec frites et salade Jardin

§ Filet de poulet maison avec frites ou salade Jardin

§ Poké Saumon ou tofu

§ Salade de quinoa au poulet ou sans poulet

Dessert :

Douceur du chef

Une consommation incluse par personne :

Canettes disponibles par notre fournisseur.



Ce souper se veut la conclusion d'un mois de sensibilisation et d'activités promotionnelles organisées par la SEPSHA du 26 avril au 31 mai.



Les profits amassés au cours du mois de mai viendront en aide directement aux personnes atteintes de sclérose en plaques sur les territoires des MRC des Maskoutains et d'Acton.



En tout, plus de 300 personnes sont atteintes de cette maladie dégénérative du système nerveux central sur notre territoire, impactant la vie de plus de 1200 personnes.



Nous vous remercions du fond du cœur pour votre implication.