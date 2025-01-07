Souper de sacoches - 3e édition

L'achat de ce billet inclut l'entrée pour une personne, à une table.
**Veuillez nous écrire par courriel le nom des autres participantes qui seront assises à votre table à l'adresse suivante: [email protected]
Billet individuel - Place au bar
CA$135
L'achat de ce billet inclut l'entrée pour une personne, assise au bar.
Table pour 4 personnes
CA$540
L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 4 personnes.
Table pour 5 personnes
CA$675
L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 5 personnes.
Table de 6 personnes
CA$810
L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 6 personnes.
Table de 8 personnes
CA$1,080
L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 8 personnes.
Table de 10 personnes
CA$1,350
L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 10 personnes.
