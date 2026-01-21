Fondation du Centre Normand-Léveillé

Fondation du Centre Normand-Léveillé

Souper de Sacoches - 4e édition

400 Bd Saint-Joseph

Drummondville, QC J2C 2A8, Canada

Billet individuel - Table (avec d'autres amies)
150 $

L'achat de ce billet inclut l'entrée pour une personne, à une table.

**Veuillez nous écrire par courriel les noms des autres participantes qui seront assises à votre table à l'adresse suivante: [email protected]

Billet individuel - Place au bar
150 $

L'achat de ce billet inclut l'entrée pour une personne, assise au bar.


**Veuillez nous écrire par courriel le ou les noms des autres participantes qui seront assises à vos côtés à l'adresse suivante: [email protected]


Table pour 4 personnes
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 4 personnes.

Table pour 5 personnes
750 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 5 personnes.

Table de 6 personnes
900 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 6 personnes.

Table de 8 personnes
1 200 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 8 personnes.

Table de 10 personnes
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

L'achat de ce billet inclut une table et l'entrée pour 10 personnes.

Commanditaire Bronze
1 000 $
$

