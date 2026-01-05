Le 15e Souper des CFO : Cultiver l'espoir

À propos de cet événement
Un billet réservé aux CFO dont la présence contribue à la dynamique de chaque table, en stimulant les échanges, les liens d'affaires et la conversation autour de la soirée.
Une expérience complète, à la fois gastronomique, relationnelle et philanthropique, au profit de la Fondation Marie-Vincent.
L'expérience emblématique du Souper des CFO : incarner concrètement le leadership et l'engagement en cuisinant pour la cause.
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