Centre de répit dépannage aux Quatre Poches Inc.
Souper des familles du 12 avril 2025
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois
Billet adulte pour le Souper des familles (12 avril à 17h)
CA$30
Entrée pour une personne pour le Sopuer des familles qui aura lieu le 12 avril prochain à 17h au Centre Multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville.
Entrée pour une personne pour le Sopuer des familles qui aura lieu le 12 avril prochain à 17h au Centre Multifonctionnel Francine-Gadbois de Boucherville.
seeMoreDetailsMobile
add
Billet enfant 5ans et moins
free
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins, SVP, nous indiquer le nombre d'enfants présents
Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins, SVP, nous indiquer le nombre d'enfants présents
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout