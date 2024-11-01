Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

Souper des Premières - Bal Masqué (DERNIÈRE VENTE)

3968 Rue Saint-Ambroise

Montréal, QC H4C 2C7, Canada

Party + Souper (à prix réduit pour les anciens bénévoles)
30 $
Ce billet est réservé à tous ceux qui ont participé à la création du souper des premières l'année dernière. Il inclut : /Arrivée dès 18h pour profiter d’un cocktail en vente au bar avant le début du souper/ Souper gastronomique de trois services à 19h/ Divertissement exclusif pour pimenter la soirée/ Party festif après 21h pour célébrer jusqu’au bout de la nuit/
Party + Souper
45 $
Ce billet est réservé aux gens qui n'ont pas participé à la préparation du souper des premières l'année passée. Il inclut : /Arrivée dès 18h pour profiter d’un cocktail en vente au bar avant le début du souper/ Souper gastronomique de trois services à 19h/ Divertissement exclusif pour pimenter la soirée/ Party festif après 21h pour célébrer jusqu’au bout de la nuit/

