Souper des Premières - Bal Masqué (DERNIÈRE VENTE)

Party + Souper (à prix réduit pour les anciens bénévoles)
30 $
Ce billet est réservé à tous ceux qui ont participé à la création du souper des premières l'année dernière.
Il inclut :
/Arrivée dès 18h pour profiter d’un cocktail en vente au bar avant le début du souper/
Souper gastronomique de trois services à 19h/
Divertissement exclusif pour pimenter la soirée/
Party festif après 21h pour célébrer jusqu’au bout de la nuit/
Party + Souper
45 $
Ce billet est réservé aux gens qui n'ont pas participé à la préparation du souper des premières l'année passée.
Il inclut :
/Arrivée dès 18h pour profiter d’un cocktail en vente au bar avant le début du souper/
Souper gastronomique de trois services à 19h/
Divertissement exclusif pour pimenter la soirée/
Party festif après 21h pour célébrer jusqu’au bout de la nuit/
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!