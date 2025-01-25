Souper-Bénéfice des TROUPES SMG 2025

C’est avec enthousiasme que nous vous invitons au souper-bénéfice des troupes de l’École de danse SMG qui aura lieu le samedi 22 février prochain, dès 17h30, au Patro de Jonquière. Au menu, lasagne, salade, petit pain et gâteau. Il y a aura également un service de bar ainsi qu’un photobooth sur place. Une soirée dansante clôturera l’événement.

