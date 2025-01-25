eventClosed

Souper-Bénéfice des TROUPES SMG 2025

2565 Rue Saint-Dominique

Jonquière, QC G7X 3R5, Canada

Souper-Bénéfice Troupes SMG 2025- Admission générale
CA$25
C’est avec enthousiasme que nous vous invitons au souper-bénéfice des troupes de l’École de danse SMG qui aura lieu le samedi 22 février prochain, dès 17h30, au Patro de Jonquière. Au menu, lasagne, salade, petit pain et gâteau. Il y a aura également un service de bar ainsi qu’un photobooth sur place. Une soirée dansante clôturera l’événement.

