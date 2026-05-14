Organisé par

École des Coeurs-Vaillants

À propos de cet événement

Souper familial en plein air - 14 mai 2026

Cour de l'école- 3420 boul. Neilson

Québec G1W 2W1

Coupon de consommation
1 $

Dans le but de prévoir la quantité de nourriture et de breuvages, nous vendons les coupons de consommation dès aujourd'hui. Ils vous seront remis par le biais de votre enfant (sac à dos) quelques jours après l'achat.

Au menu :
- Hot dog avec saucisses de poulet (2 coupons pour 1 hot-dog)
- Croustilles (1 coupon)
- Pop-corn ou Barbe à papa (1 coupon)
- Jus, eau, ou boisson (1 coupon)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!