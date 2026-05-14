Souper familial en plein air - 14 mai 2026

Dans le but de prévoir la quantité de nourriture et de breuvages, nous vendons les coupons de consommation dès aujourd'hui. Ils vous seront remis par le biais de votre enfant (sac à dos) quelques jours après l'achat.



Au menu :

- Hot dog avec saucisses de poulet (2 coupons pour 1 hot-dog)

- Croustilles (1 coupon)

- Pop-corn ou Barbe à papa (1 coupon)

- Jus, eau, ou boisson (1 coupon)



