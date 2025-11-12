Souper festif lesboqueer 2025

En sélectionnant cette option, vous faites rayonner la solidarité en permettant à l'organisme d'offrir un billet aux personnes qui en ont besoins. Rappelons-nous que les personnes touchées par la précarité financière sont souvent les personnes à la croisée de plusieurs oppressions au sein de nos communautés (dont les personnes autochtones, racisées, trans et/ou non-binaires).