La Fondation de l'École Val Marie

Organisé par

La Fondation de l'École Val Marie

À propos de cet événement

Souper Homards Bénéfice - Édition 2026

88 Chem. du Passage

Trois-Rivières, QC G8T 8Z9, Canada

Place individuelle
175 $

Offrez-vous une soirée mémorable tout en soutenant les élèves de l’École Val Marie.


Chaque billet contribue directement au financement de projets concrets qui enrichissent leur quotidien scolaire.

Table complète (8 convives)
1 400 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Rassemblez votre équipe ou vos partenaires et associez votre organisation à un événement phare de la communauté.

En plus d’une soirée festive, votre table contribue directement au développement de projets éducatifs et au bien-être des élèves de l'École Val Marie.

Partenaire présentateur
5 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Devenez le partenaire principal de la soirée et associez votre entreprise à l’événement phare de la Fondation.


Profitez d’une visibilité maximale avant, pendant et après l’événement, incluant allocution officielle et présence privilégiée.


Visibilité incluse :

  • Allocution d’une minute au début de la soirée
  • Mention sur les médias sociaux + communiqué de presse (1 mention)
  • Affichage d’une bannière à l’entrée
  • 10 billets (1 table complète)
  • Logo avec hyperlien sur le site web de la Fondation
  • 2 mentions pendant la soirée
  • Logo diffusé en continu sur l’écran pendant l’événement
  • Logo sur l’affiche à la table d’accueil


Partenaire Diamant
4 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets

Positionnez votre entreprise parmi les partenaires majeurs de l’événement.


Bénéficiez d’une visibilité étendue sur nos plateformes et lors de la soirée, tout en soutenant concrètement les projets éducatifs des élèves.


Visibilité incluse :

  • Mention sur les médias sociaux + communiqué (1 mention)
  • Affichage d’une bannière à l’entrée
  • 8 billets
  • Logo avec hyperlien sur le site web
  • 2 mentions pendant la soirée
  • Logo sur l’écran pendant la soirée
  • Logo sur l’affiche à la table d’accueil
Partenaire OR
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

Associez votre organisation à une cause éducative locale et profitez d’une visibilité significative auprès des familles et partenaires présents.


Un engagement fort qui contribue directement au succès de la soirée.


Visibilité incluse :

  • Affichage d’une bannière à l’entrée
  • 4 billets
  • Logo avec hyperlien sur le site web
  • 1 mention pendant la soirée
  • Logo sur l’écran pendant la soirée
  • Logo sur l’affiche à la table d’accueil
Partenaire Argent
2 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Démontrez votre engagement envers l’éducation et la communauté.


Votre contribution soutient les projets de la Fondation tout en offrant une visibilité appréciée lors de l’événement.


Visibilité incluse :

  • 2 billets
  • Logo avec hyperlien sur le site web
  • 1 mention pendant la soirée
  • Logo sur l’écran pendant la soirée
  • Logo sur l’affiche à la table d’accueil
Partenaire Bronze
1 000 $

Soutenez la Fondation et contribuez au développement des élèves par une participation accessible et significative.


Une belle occasion de vous associer à un événement mobilisateur.


Visibilité incluse :

  • Logo avec hyperlien sur le site web
  • 1 mention pendant la soirée
  • Logo sur l’écran pendant la soirée
  • Logo sur l’affiche à la table d’accueil

👉 Participation accessible et valorisée.

Partenaire Fer
500 $

Soutenez la Fondation et contribuez au développement des élèves par une participation accessible et significative.


Une belle occasion de vous associer à un événement mobilisateur.


Visibilité incluse :

  • 1 mention pendant la soirée
  • Logo sur l’écran pendant la soirée
  • Logo sur l’affiche à la table d’accueil

👉 Participation accessible et valorisée.

Partenaire expérience - sur mesure
3 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Créons ensemble un partenariat à votre image.


Associez votre entreprise à une expérience ou un moment clé de la soirée (encan, espace bar, animation, tapis rouge, etc.) et profitez d’une visibilité distinctive et personnalisée.

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