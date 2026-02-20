Souper Homards Bénéfice - Édition 2026

À propos de cet événement
Offrez-vous une soirée mémorable tout en soutenant les élèves de l’École Val Marie.
Chaque billet contribue directement au financement de projets concrets qui enrichissent leur quotidien scolaire.
Rassemblez votre équipe ou vos partenaires et associez votre organisation à un événement phare de la communauté.
En plus d’une soirée festive, votre table contribue directement au développement de projets éducatifs et au bien-être des élèves de l'École Val Marie.
Devenez le partenaire principal de la soirée et associez votre entreprise à l’événement phare de la Fondation.
Profitez d’une visibilité maximale avant, pendant et après l’événement, incluant allocution officielle et présence privilégiée.
Visibilité incluse :
Positionnez votre entreprise parmi les partenaires majeurs de l’événement.
Bénéficiez d’une visibilité étendue sur nos plateformes et lors de la soirée, tout en soutenant concrètement les projets éducatifs des élèves.
Visibilité incluse :
Associez votre organisation à une cause éducative locale et profitez d’une visibilité significative auprès des familles et partenaires présents.
Un engagement fort qui contribue directement au succès de la soirée.
Visibilité incluse :
Démontrez votre engagement envers l’éducation et la communauté.
Votre contribution soutient les projets de la Fondation tout en offrant une visibilité appréciée lors de l’événement.
Visibilité incluse :
Soutenez la Fondation et contribuez au développement des élèves par une participation accessible et significative.
Une belle occasion de vous associer à un événement mobilisateur.
Visibilité incluse :
👉 Participation accessible et valorisée.
Soutenez la Fondation et contribuez au développement des élèves par une participation accessible et significative.
Une belle occasion de vous associer à un événement mobilisateur.
Visibilité incluse :
👉 Participation accessible et valorisée.
Créons ensemble un partenariat à votre image.
Associez votre entreprise à une expérience ou un moment clé de la soirée (encan, espace bar, animation, tapis rouge, etc.) et profitez d’une visibilité distinctive et personnalisée.
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