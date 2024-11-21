Souper opéra 2025

Inclus: Une table de 8 personnes personnalisée à votre nom Mention sur la page de l’événement Mention sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint Mention dans le programme de la soirée Publication groupée sur les réseaux sociaux

Inclus: Une table de 8 personnes personnalisée à votre nom Mention sur la page de l’événement Mention sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint Mention dans le programme de la soirée Publication groupée sur les réseaux sociaux

Plus de détails...