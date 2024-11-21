Fondation Les Petits Frères

Organisé par

Fondation Les Petits Frères

À propos de cet événement

Souper opéra 2025

2 Côte de la Fabrique

Québec, QC G1R 4K6, Canada

Billet individuel
250 $
Accès au cocktail Repas 3 services préparé par le Montego Consommations incluses Chaque billet donne droit à un reçu de charité pour fins d’impôts
La tablée VIP
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Inclus: Une table de 8 personnes personnalisée à votre nom Mention sur la page de l’événement Mention sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint Mention dans le programme de la soirée Publication groupée sur les réseaux sociaux
La tablée d'amitié
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Inclus: Une demi table (4 personnes) que vous partagerez avec d’autres, une belle occasion de réseauter Mention sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
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