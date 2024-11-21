Souper opéra 2025

Accès au cocktail
Repas 3 services préparé par le Montego
Consommations incluses
Chaque billet donne droit à un reçu de charité pour fins d’impôts
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Consommations incluses
Chaque billet donne droit à un reçu de charité pour fins d’impôts
La tablée VIP
3 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 8 billets
Inclus:
Une table de 8 personnes personnalisée à votre nom
Mention sur la page de l’événement
Mention sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
Mention dans le programme de la soirée
Publication groupée sur les réseaux sociaux
Inclus:
Une table de 8 personnes personnalisée à votre nom
Mention sur la page de l’événement
Mention sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
Mention dans le programme de la soirée
Publication groupée sur les réseaux sociaux
La tablée d'amitié
1 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets
Inclus:
Une demi table (4 personnes) que vous partagerez avec d’autres, une belle occasion de réseauter
Mention sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
Inclus:
Une demi table (4 personnes) que vous partagerez avec d’autres, une belle occasion de réseauter
Mention sur l’affiche des partenaires et sur la projection Powerpoint
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