Fondation Freinet

À propos de cet événement

Souper Poulet Freinétique 2026

4551 Bd Sainte-Anne

Québec, QC G1C 2G2, Canada

Billet adulte soirée seulement (18 ans et plus)
10 $

Participation à la soirée et l'accès à l'encan.

Billet enfant soirée seulement (17 ans et moins)
Gratuit

Gratuit pour les enfants !
Participation à la soirée incluant animation !

Billet adulte souper + soirée (18 ans et plus)
25 $

Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.

Billet enfant souper + soirée (17 ans et moins)
18 $

Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.

Forfait 3 enfants souper + soirée (17 ans et moins)
48 $
C'est un billet de groupe, il inclut 3 billets

18$ 2 premiers enfants, 12$ à partir du 3e enfant.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.

Forfait 4 enfants souper + soirée (17 ans et moins)
60 $
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

18$ 2 premiers enfants, 12$ à partir du 3e enfant.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.

Forfait 5 enfants souper + soirée (17 ans et moins)
72 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

18$ 2 premiers enfants, 12$ à partir du 3e enfant.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.

Forfait 6 enfants souper + soirée (17 ans et moins)
84 $
C'est un billet de groupe, il inclut 6 billets

18$ 2 premiers enfants, 12$ à partir du 3e enfant.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.

Ajouter un don pour Fondation Freinet

$

