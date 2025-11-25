Souper Poulet Freinétique 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Participation à la soirée et l'accès à l'encan.
Gratuit pour les enfants !
Participation à la soirée incluant animation !
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.
18$ 2 premiers enfants, 12$ à partir du 3e enfant.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.
18$ 2 premiers enfants, 12$ à partir du 3e enfant.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.
18$ 2 premiers enfants, 12$ à partir du 3e enfant.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.
18$ 2 premiers enfants, 12$ à partir du 3e enfant.
Comprend repas au choix, breuvage et participation à la soirée.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!