Souper Poutine des hôtels Marriott du Québec

À propos de cet événement
Accès au Souper Poutine au profit d’Enfant Soleil, incluant buffet poutine, animation musicale et bingo.
Accès au Souper Poutine pour les enfants de 12 ans et moins, incluant buffet poutine et animations, dans une ambiance familiale et festive.
Don de 50 $ au profit d’Enfant Soleil. Ce billet ne donne pas accès à l’événement. Augmentez la quantité pour faire un don plus important.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!