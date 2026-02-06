Conseil d'affaires des hôtels Marriott du Québec

Organisé par

Conseil d'affaires des hôtels Marriott du Québec

À propos de cet événement

Souper Poutine des hôtels Marriott du Québec

1050 Rue De la Gauchetière O

Montréal, QC H3B 4C9, Canada

Admission générale - Adulte
45 $

Accès au Souper Poutine au profit d’Enfant Soleil, incluant buffet poutine, animation musicale et bingo.

Admission générale - Enfant (12 ans et moins)
20 $

Accès au Souper Poutine pour les enfants de 12 ans et moins, incluant buffet poutine et animations, dans une ambiance familiale et festive.

Faire un don de 50$
50 $

Don de 50 $ au profit d’Enfant Soleil. Ce billet ne donne pas accès à l’événement. Augmentez la quantité pour faire un don plus important.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!