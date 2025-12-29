Souper Quizghetti au profit de Parkinson Estrie 🍝

À propos de cet événement
Inclus un repas trois services, un cocktail de bienvenue ainsi qu’un ticket de participation au tirage.
Inclus un repas trois services, un cocktail de bienvenue ainsi qu’un ticket de participation au tirage.
Inclus un repas trois services, un cocktail de bienvenue ainsi qu’un ticket de participation au tirage.
Inclus un repas trois services, un cocktail de bienvenue ainsi qu’un ticket de participation au tirage.
17 ans et moins. Inclus un repas trois services, un cocktail de bienvenue ainsi qu’un ticket de participation au tirage.
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