Quartier-jeunesse 1995
Souper retrouvaille - 40 ans de Fondation de Quartier-Jeunesse 1995 -10 mai 2025
470 Rue Notre Dame
Saint-Pascal, QC G0L 3Y0, Canada
Billet adulte - 12 ans et plus
CA$30
Souper adulte : Demi poulet, salade, patate, dessert et breuvage
Billet jeune - 11 ans et moins
CA$10
Souper jeune : Quart de poulet, salade, patate, dessert et breuvage
