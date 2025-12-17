5E GROUPE SCOUT DE COATICOOK

Souper Spaghetti 2026

80 Rue Saint-Jacques S

Coaticook, QC J1A 2N8, Canada

12 ans et plus
20 $

Inclus spaghetti, petit pain et dessert

Breuvage vendu sur place

Enfant - 5 à 11 ans
10 $

Inclus spaghetti, petit pain et dessert

Breuvage vendu sur place

Jeune enfant - 4 ans et moins
Gratuit

Inclus spaghetti, petit pain et dessert
Breuvage vendu sur place

Doit être accompagné d'un adulte

Prévente - Famille
50 $
Disponible jusqu'au 27 janv.
C'est un billet de groupe, il inclut 4 billets

NOTE IMPORTANT : Si vous avez des enfants de 4 ans et moins, veuillez également sélectionner le nombre de billets « jeune enfant » requis afin de réserver leur place.

Inclus spaghetti, petit pain et dessert

2 billets adultes
2 billets Enfant - 5 à 11 ans

Breuvage vendu sur place

$

