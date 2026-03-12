Souper spaghetti 2026

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À propos de cet événement
Le spaghetti sera accompagné d’un pain, salade césar, limonade, thé et café. Un bubble tea est inclu avec le billet pour enfant
Dessert, vin (bouteille ou verre) et bubble tea en vente sur place (argent comptant seulement)
Le spaghetti sera accompagné d’un pain, salade césar, limonade, thé et café. Un bubble tea est inclu avec le billet pour enfant
Dessert et bubble tea supplémentaire en vente sur place (argent comptant seulement)
Réservez votre bouteille de vin en prévente au coût de 18$ (20$ sur place)
Réservez votre bouteille de vin en prévente au coût de 18$ (20$ sur place)
Réservez un bubble tea en prévente au coût de 3$ (4$ sur place). (Notez qu'un bubble teat est déjà inclu avec le billet pour enfant. Ceux-ci sont en surplus ou pour ceux qui ont un billet adulte)
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