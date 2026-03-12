Fondation de l'école Champlain

Organisé par

Fondation de l'école Champlain

À propos de cet événement

Souper spaghetti 2026

2965 Bd de l'Université

Sherbrooke, QC J1K 1W7, Canada

Billet adulte (16 ans et plus)
15 $

Le spaghetti sera accompagné d’un pain, salade césar, limonade, thé et café. Un bubble tea est inclu avec le billet pour enfant
Dessert, vin (bouteille ou verre) et bubble tea en vente sur place (argent comptant seulement)

Billet enfant (15 ans et moins)
12 $

Le spaghetti sera accompagné d’un pain, salade césar, limonade, thé et café. Un bubble tea est inclu avec le billet pour enfant
Dessert et bubble tea supplémentaire en vente sur place (argent comptant seulement)

Bouteille de vin rouge (prévente)
18 $

Réservez votre bouteille de vin en prévente au coût de 18$ (20$ sur place)

Bouteille de vin blanc (prévente)
18 $

Réservez votre bouteille de vin en prévente au coût de 18$ (20$ sur place)

Bubble tea 10 oz
3 $

Réservez un bubble tea en prévente au coût de 3$ (4$ sur place). (Notez qu'un bubble teat est déjà inclu avec le billet pour enfant. Ceux-ci sont en surplus ou pour ceux qui ont un billet adulte)

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