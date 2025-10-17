DOMINICAINES ENSEIGNANTES DU SAINT NOM DE JÉSUS DE FANJEAUX

Organisé par

DOMINICAINES ENSEIGNANTES DU SAINT NOM DE JÉSUS DE FANJEAUX

À propos de cet événement

Souper bénéfice Noël 2025

58 Chem. du Domaine

Beaumont, QC G0R 1C0, Canada

Billet régulier - adulte
30 $

16 ans et plus

Billet régulier - enfant
20 $

10 - 15 ans

Billet - soutien ❤️
70 $

✨Un reçu fiscal de 40 $ sera émis✨
Un geste concret qui contribue à la réussite de la soirée et au rayonnement de la cause !

Billet - bienfaiteur 🌟
130 $

✨Un reçu fiscal de 100 $ sera émis et deux billets de consommation vous seront offerts✨

Un appui généreux qui soutient directement la mission des Dominicaines enseignantes au Québec !

Billet - mécène 💎
300 $

✨Un reçu fiscal de 300 $ sera émis✨

Une marque de distinction et d’engagement profond envers la mission éducative des Dominicaines enseignantes au Québec et un soutien précieux pour les grands projets à venir !

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