Souper bénéfice Noël 2025

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16 ans et plus
10 - 15 ans
✨Un reçu fiscal de 40 $ sera émis✨
Un geste concret qui contribue à la réussite de la soirée et au rayonnement de la cause !
✨Un reçu fiscal de 100 $ sera émis et deux billets de consommation vous seront offerts✨
Un appui généreux qui soutient directement la mission des Dominicaines enseignantes au Québec !
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Une marque de distinction et d’engagement profond envers la mission éducative des Dominicaines enseignantes au Québec et un soutien précieux pour les grands projets à venir !
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