Souper Caritatif au profit d'Enfant Soleil | Conseil d'Affaires des hôtels Marriott du Québec

475 Av. du Président-Kennedy

Montréal, QC H3A 1J7, Canada

Admission générale - Adulte
45 $
Une partie de votre achat sera éligible pour un reçu officiel de don que vous recevrez après l'événement.
Admission générale - Enfant de 12 ans et moins
20 $
Une partie de votre achat sera éligible pour un reçu officiel de don que vous recevrez après l'événement.
Je suis une entreprise ou personne qui désire faire un don
1 $
**Veuillez indiquer le montant que vous souhaitez donner dans la section ci-dessous de don additionel. ** Si vous faites un don de 500 à 999 dollars, vous obtiendrez le statut "argent" vous permettant d’afficher votre logo ainsi que d’avoir 2 accès à la soirée. Si vous faites un don de 1000 $ ou plus, vous obtiendrez le statut “d'or”, comme partenaire officiel, vous permettant d’afficher votre logo, d’avoir une mention lors de la soirée ainsi que 4 accès à l’évènement. **Les dons de 20 $ ou plus recevront un reçu officiel de don après l'événement**
Ajouter un don pour Luxury hotels International of Canada ULC Delta Montreal

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!