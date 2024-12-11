eventClosed

Souper spaghetti au profit du CPV Cyclones 2025

280 Boulevard Arthur-Buies E

Rimouski, QC G5M 0N2, Canada

Adulte
CA$25
Enfant
CA$12
Pour les enfants de 12 ans et moins.
Famille
CA$65
Ce tarif comprend un souper pour 2 adultes et 2 enfants.

