Souper Spaghetti de la FONDATION DE L'ECOLE PRIMAIRE AHUNTSIC
Repas ADULTE
CA$20
Assiette de pâtes (sauce à la viande OU végétarienne).
Petit pain et beurre. Dessert.
Repas ENFANT
CA$12
Assiette de pâtes (sauce à la viande OU végétarienne)
Petit pain et beurre. Dessert. Boîte de jus incluse pour les enfants.
25 coupons - Breuvage & chips
CA$20
Une variété de breuvages et collations sera offerte grâce à un système de coupons : Vin (6), bière (6), sangria (5), jus (2), punch (2), liqueurs (3), chips (4).
Vous pouvez acheter d'avance vos coupons.
Des coupons seront également en vente tout au long de la soirée : 1 $ l’unité / 10$ pour 12 coupons / 20 $ pour 25 coupons
12 coupons - Breuvage & chips
CA$10
Une variété de breuvages et collations sera offerte grâce à un système de coupons : Vin (6), bière (6), sangria (5), jus (2), punch (2), liqueurs (3), chips (4).
Vous pouvez acheter d'avance vos coupons.
Des coupons seront également en vente tout au long de la soirée : 1 $ l’unité / 10$ pour 12 coupons / 20 $ pour 25 coupons
1 coupons - Breuvage & chips
CA$1
Une variété de breuvages et collations sera offerte grâce à un système de coupons : Vin (6), bière (6), sangria (5), jus (2), punch (2), liqueurs (3), chips (4).
Vous pouvez acheter d'avance vos coupons.
Des coupons seront également en vente tout au long de la soirée : 1 $ l’unité / 10$ pour 12 coupons / 20 $ pour 25 coupons
10 billets de tirage
CA$20
🎁 Tirage de prix. Plusieurs beaux prix à gagner !
Vous pouvez acheter d'avance vos billets de tirage.
Des billets de tirage seront également en vente tout au long de la soirée : 3 $ l’unité / 10$ pour 4 billets / 20 $ pour 10 billets de tirage
4 billets de tirage
CA$10
🎁 Tirage de prix. Plusieurs beaux prix à gagner !
Vous pouvez acheter d'avance vos billets de tirage.
Des billets de tirage seront également en vente tout au long de la soirée : 3 $ l’unité / 10$ pour 4 billets / 20 $ pour 10 billets de tirage
1 billet de tirage
CA$3
🎁 Tirage de prix. Plusieurs beaux prix à gagner !
Vous pouvez acheter d'avance vos billets de tirage.
Des billets de tirage seront également en vente tout au long de la soirée : 3 $ l’unité / 10$ pour 4 billets / 20 $ pour 10 billets de tirage
