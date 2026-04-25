Survolt Développement Athlétique

Organisé par

Survolt Développement Athlétique

À propos de cet événement

🎉 Souper Spaghetti Survolt 🎉

224 Chem. de la Grande-Côte

Rosemère, QC J7A 1H4, Canada

Souper Adulte
35 $

Admission pour 1 adulte, donnant accès à la soirée et au repas

Souper 12 ans et moins
25 $

Admission pour 1 enfant de moins de 12 ans, donnant accès à la soirée et au repas

moitié-moitié
10 $

💰 10 $ = 2 chances de gagner !
Pour chaque billet de 10$ obtenez 2 billets pour le tirage moitié-moitié qui sera fait durant la soirée. Les coupons vous seront remis lors de l’événement, et il sera également possible d’en acheter davantage sur place pour multiplier vos chances de gagner !

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