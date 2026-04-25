🎉 Souper Spaghetti Survolt 🎉

Organisé par
À propos de cet événement
Admission pour 1 adulte, donnant accès à la soirée et au repas
Admission pour 1 enfant de moins de 12 ans, donnant accès à la soirée et au repas
💰 10 $ = 2 chances de gagner !
Pour chaque billet de 10$ obtenez 2 billets pour le tirage moitié-moitié qui sera fait durant la soirée. Les coupons vous seront remis lors de l’événement, et il sera également possible d’en acheter davantage sur place pour multiplier vos chances de gagner !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!