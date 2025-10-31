Souper Spaghetti - Voyage en Équateur

945 Ch. de Chambly

Longueuil, QC J4H 3M6, Canada

Admission générale
CA$25

Le billet donne accès à:

  • Une généreuse assiette de spaghetti sauce maison (avec ou sans viande).
  • Des témoignages d'anciens participants.
  • De l'alcool et des breuvages en vente.
  • L’accès à l’achat d’un billet de tirage 50/50.

 

$

