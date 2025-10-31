Fondation du cégep Édouard-Montpetit et de l'ÉNA
Souper Spaghetti - Voyage en Équateur
945 Ch. de Chambly
Longueuil, QC J4H 3M6, Canada
Admission générale
CA$25
Le billet donne accès à:
Une généreuse assiette de spaghetti sauce maison (avec ou sans viande).
Des témoignages d'anciens participants.
De l'alcool et des breuvages en vente.
L’accès à
l’achat
d’un billet de tirage 50/50.
